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«Россия ответит за это»: разведка США пригрозила Москве 

Артём Кульша 58 минут назад
Россия может вмешаться в ход выборов президента США. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.
По его словам, американской разведке стало известно, что Россия и Иран отдельно друг от друга получили некоторую информацию о регистрации избирателей в Соединенных Штатах. Тегеран уже использовал ее с целью вызвать замешательство, посеять хаос и подорвать уверенность в американской демократии.

«Это отчаянная попытка отчаянных противников», — считает Рэтклифф.

Он отметил, что пока Москва не использовала данные, которые получила. Глава Нацразведки назвал Россию и Иран странами, враждебными демократии, и заверил, что власти США готовы к действиям, которые они могут предпринять в дальнейшем.
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По его словам, избирательная система Соединенных Штатов устойчива, а голоса избирателей защищены, ситуация находится под контролем, а тот, кто пытается вмешаться во внутренние дела США, ответит за это.

«Мы обеспечиваем вас самым мощным оружием против подобных попыток — достоверной информацией», — добавил Рэтклифф.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, кто бы ни победил на выборах президента США в ноябре, Россию все равно обвинят во вмешательстве в ход голосования.
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В мире , Армия , Видео , Сергей Лавров
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