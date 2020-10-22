«Россия ответит за это»: разведка США пригрозила Москве 

Россия может вмешаться в ход выборов президента США. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.
По его словам, американской разведке стало известно, что Россия и Иран отдельно друг от друга получили некоторую информацию о регистрации избирателей в Соединенных Штатах. Тегеран уже использовал ее с целью вызвать замешательство, посеять хаос и подорвать уверенность в американской демократии.
«Это отчаянная попытка отчаянных противников», — считает Рэтклифф.
Он отметил, что пока Москва не использовала данные, которые получила. Глава Нацразведки назвал Россию и Иран странами, враждебными демократии, и заверил, что власти США готовы к действиям, которые они могут предпринять в дальнейшем.
По его словам, избирательная система Соединенных Штатов устойчива, а голоса избирателей защищены, ситуация находится под контролем, а тот, кто пытается вмешаться во внутренние дела США, ответит за это.
«Мы обеспечиваем вас самым мощным оружием против подобных попыток — достоверной информацией», — добавил Рэтклифф.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, кто бы ни победил на выборах президента США в ноябре, Россию все равно обвинят во вмешательстве в ход голосования.