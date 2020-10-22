К умирающей женщине не пустили попрощаться детей

По мнению участников опроса, карантин обрек пациентов на смерть в одиночестве. Одна из медсестер рассказала об умирающей женщине с опухолью мозга, к которой из-за ограничений, связанных с пандемией, согласились пустить только одного родственника. Она не захотела выбирать между своими четырьмя детьми и отказалась от последней встречи.