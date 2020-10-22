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Умирающей женщине пришлось выбирать одного из детей для последней встречи

Lenta.ru
56 минут назад
Пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла серьезный ущерб помощи смертельно больным и умирающим пациентам в Великобритании. Такой вывод сделан в исследовании журнала Nursing Standard и благотворительной организации Marie Curie, о котором сообщает издание Daily Star.
К умирающей женщине не пустили попрощаться детей
Фото: Cecilia Fabiano / APCecilia Fabiano / AP
По мнению участников опроса, карантин обрек пациентов на смерть в одиночестве. Одна из медсестер рассказала об умирающей женщине с опухолью мозга, к которой из-за ограничений, связанных с пандемией, согласились пустить только одного родственника. Она не захотела выбирать между своими четырьмя детьми и отказалась от последней встречи.
Более трети из 893 медработников, ответивших на вопросы Nursing Standard, пожаловались на нехватку ресурсов для оказания качественной помощи смертельной больным и умирающим пациентам во время второй волны пандемии.
Ранее сообщалось, что в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака. Первого мая их отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, после чего они скончались.
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