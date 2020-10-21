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Деньги во «враждебной стране». Налоговые отчёты показали, что у Трампа есть банковский счёт в КНР 

Аргументы Недели 40 минут назад
Деньги Трампа нашли во «враждебной стране»
Фото: Reuters
Китай и США давно на грани войны. Ещё в мае месяце напряжение между двумя странами накалилось настолько, что казалось, будто бы час полномасштабного конфликта с применением супероружия и вооружённых сил уже совсем близок.
Всё из-за того, что Дональд Трамп на весь мир заявил о непосредственной вине КНР в коронавирусной пандемии. Именно тогда начали резко обостряться синофобские настроения по всей планете. Нынешний американский президент никогда не считал себя другом Китая. Однако недавно журналисты прознали, что у компании Трампа оказывается есть банковский счёт во «враждебной стране». И он существует там аж с 2015 года.
Все эти счета оформлены исключительно на юридическое лицо корпорации, поэтому Трамп никак их не мог указывать в своей финансовой отчётности. Но всё же факт остаётся фактом. Кстати, два других счёта действующего лидера США находятся на территории Великобритании. Между тем, юрист Trump Organisation, Алан Гартен сообщил, что счёт в КНР был открыт лишь только для «изучения потенциала гостиничного бизнеса во всей Азии». Как выяснилось, никаких торговых операций там вовсе не осуществлялось. С 2015 года и по сей день офис компании остаётся бездействующим.
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В мире , Алан Гартен , Дональд Трамп , Китай , США
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