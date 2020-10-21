Раскрыты подробности смерти от вакцины от коронавируса 

Умершему в Бразилии участнику испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, не вводили препарат.

Об этом, как передает ТАСС , сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В самой компании отказались комментировать смерть участника испытаний, сославшись на правила проведения испытаний и соблюдение принципов конфиденциальности.

В Оксфордском университете заявили, что испытания вакцины продолжатся несмотря на смерть волонтера.

Тем временем, Reuters сообщает, что испытания вакцины будут приостановлены, если подтвердится, что умерший мужчина получил экспериментальный препарат.

Как сообщал «Рамблер», 15 октября умер 28-летний волонтер из Бразилии. Причиной его смерти назвали осложнения, вызванные COVID-19. Он участвовал в международной программе исследований вакцины AstraZenecа в числе 8 тысяч добровольцев из Бразилии, половине из которых ввели вакцину, другой половине — плацебо. При этом неизвестно, что за препарат получил доброволец, поскольку исследование проводится двойным слепым методом.