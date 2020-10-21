Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Раскрыты подробности смерти от вакцины от коронавируса 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Раскрыты подробности смерти от вакцины от коронавируса
Фото: EPA
Умершему в Бразилии участнику испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, не вводили препарат.
Об этом, как передает ТАСС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В самой компании отказались комментировать смерть участника испытаний, сославшись на правила проведения испытаний и соблюдение принципов конфиденциальности.
В Оксфордском университете заявили, что испытания вакцины продолжатся несмотря на смерть волонтера.
Испытания вакцины от COVID-19 привели к смерти
Тем временем, Reuters сообщает, что испытания вакцины будут приостановлены, если подтвердится, что умерший мужчина получил экспериментальный препарат.
Как сообщал «Рамблер», 15 октября умер 28-летний волонтер из Бразилии. Причиной его смерти назвали осложнения, вызванные COVID-19. Он участвовал в международной программе исследований вакцины AstraZenecа в числе 8 тысяч добровольцев из Бразилии, половине из которых ввели вакцину, другой половине — плацебо. При этом неизвестно, что за препарат получил доброволец, поскольку исследование проводится двойным слепым методом.
Комментарии 52
В мире , Bloomberg , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин присвоил звание Михалкову
Путин присвоил звание Михалкову
Пик приближается: эпидемиологи сделали заявление по COVID в РФ
Пик приближается: эпидемиологи сделали заявление по COVID в РФ
Во Вьетнаме 40 человек погибли из-за наводнений
Во Вьетнаме 40 человек погибли из-за наводнений
В парламенте Швеции призвали запретить учения НАТО в стране
В парламенте Швеции призвали запретить учения НАТО в стране
Видео
«Молочная река» в Сочи попала на видео
00:12
«Молочная река» в Сочи попала на видео
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
00:15
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
00:46
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
00:41
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
01:09
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
На российской нефтебазе вспыхнул пожар
00:18
На российской нефтебазе вспыхнул пожар
Происшествия
Опубликовано видео инцидента с «беременным» россиянином
01:48
Опубликовано видео инцидента с «беременным» россиянином
Общество
Мэр города разрешил выгонять COVID-диссидентов из автобуса
01:56
Мэр города разрешил выгонять COVID-диссидентов из автобуса
Политика Происшествия
Грабитель напал на старушку с тростью средь бела дня
00:42
Грабитель напал на старушку с тростью средь бела дня
Происшествия
Путин выпил с Михалковым
00:53
Путин выпил с Михалковым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение