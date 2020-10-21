В ЕС испугались военной угрозы со стороны России

«Я считаю очень важным понять, что, хотя Россия и не угрожает нам, возможно, каждодневным военным вторжением, но она наверняка является для нас военной угрозой», - цитирует Луйка «Интерфакс».
Во время выступления на правительственном часе в парламенте страны Луйк заявил, что «никаких данных», позволяющих назвать российскую угрозу маловероятной, у Минобороны Эстонии нет.
Он также заявил, что правительство выступает за продолжение санкционной политики в отношении Москвы. По его словам, санкции работают «очень хорошо»: они существенно сократили пространство деятельности российского президента Владимира Путина и «очень отчетливо просигнализировали» ему, какие действия Москвы являются «абсолютно непозволительными».
В качестве примера Луйк привел санкции Евросоюза из-за ситуации Алексея Навального. Глава эстонского Минобороны назвал их «антипутинскими».