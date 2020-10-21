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Эстония испугалась военной угрозы со стороны России

Вероника Полынина
24 минуты назад
Россия представляет военную угрозу для Эстонии, считает министр обороны Эстонии Юри Луйк.
В ЕС испугались военной угрозы со стороны России
Фото: ReutersReuters
«Я считаю очень важным понять, что, хотя Россия и не угрожает нам, возможно, каждодневным военным вторжением, но она наверняка является для нас военной угрозой», - цитирует Луйка «Интерфакс».
Во время выступления на правительственном часе в парламенте страны Луйк заявил, что «никаких данных», позволяющих назвать российскую угрозу маловероятной, у Минобороны Эстонии нет.
Он также заявил, что правительство выступает за продолжение санкционной политики в отношении Москвы. По его словам, санкции работают «очень хорошо»: они существенно сократили пространство деятельности российского президента Владимира Путина и «очень отчетливо просигнализировали» ему, какие действия Москвы являются «абсолютно непозволительными».
В качестве примера Луйк привел санкции Евросоюза из-за ситуации Алексея Навального. Глава эстонского Минобороны назвал их «антипутинскими».
Как сообщал «Рамблер», 15 октября из-за инцидента с Навальным Совет Евросоюза ввел ограничительные меры в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
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