Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Турции рассказали, когда в Карабах придет мир 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
В Турции рассказали, когда в Карабах придет мир
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал, при каком условии в непризнанном Нагорном Карабахе наступит мир. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян, который ранее заявлял об отсутствии дипломатического решения в карабахском вопросе, не намерен урегулировать ситуацию с эскалацией насилия в регионе.
Он добавил, что в Карабахе наступит мир после окончания оккупации.

"Понятно, кто хочет войны. Это подтвердило правоту Турции и Азербайджана. Мир и стабильность придут на Южный Кавказ только тогда, когда Карабах освободится от оккупации", — написал Калын.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
Газета.Ru: последние новости
Италия обновила рекорд по числу новых зараженных COVID-19 Италия обновила рекорд по числу новых зараженных COVID-19 Папа римский Франциск призвал узаконить однополые брали Папа римский Франциск призвал узаконить однополые брали Пашинян и Алиев заявили о готовности приехать в Москву для переговоров по Карабаху Пашинян и Алиев заявили о готовности приехать в Москву для переговоров по Карабаху
Комментарии 1
В мире , Война, Карабах , Ибрагим Калын , Никол Пашинян , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азербайджану поставили ультиматум
Азербайджану поставили ультиматум
В Карабахе произошел изменивший ход конфликта эпизод
В Карабахе произошел изменивший ход конфликта эпизод
Азербайджан добился в Карабахе новой военной реальности
Азербайджан добился в Карабахе новой военной реальности
Россия ударила по Эрдогану
Россия ударила по Эрдогану
Видео
«Молочная река» в Сочи попала на видео
00:12
«Молочная река» в Сочи попала на видео
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
00:15
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео