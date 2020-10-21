В Турции рассказали, когда в Карабах придет мир 

Все новости на карте

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал, при каком условии в непризнанном Нагорном Карабахе наступит мир. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян , который ранее заявлял об отсутствии дипломатического решения в карабахском вопросе, не намерен урегулировать ситуацию с эскалацией насилия в регионе.

Он добавил, что в Карабахе наступит мир после окончания оккупации.

"Понятно, кто хочет войны. Это подтвердило правоту Турции и Азербайджана. Мир и стабильность придут на Южный Кавказ только тогда, когда Карабах освободится от оккупации", — написал Калын.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.