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Италия обновила рекорд по числу новых зараженных COVID-19 

Газета.Ru 44 минуты назад
Италия обновила рекорд по числу новых зараженных COVID-19
Фото: РИА Новости
В Италии установлен новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание Corriere Della Sera.
Так, за сутки положительный результат анализов на COVID-19 получили 15 199 граждан. Прошлый рекорд составил 11 705 случаев и был установлен 18 октября.
Во время весеннего периода наибольший суточный прирост зараженных составил 6 557 пациентов.
При этом число летальных исходов в стране возросло на 127 человек до 36 832 скончавшихся.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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Комментарии
В мире , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Италия
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