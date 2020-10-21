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Афганки захотели покинуть Афганистан и погибли 

Lenta.ru 21 минуту назад
Афганки захотели покинуть Афганистан и погибли
Фото: Parwiz / Reuters
В Афганистане погибли как минимум 12 женщин, которые намеревались получить визы и выехать в Пакистан. Об этом сообщает The New York Times.
На специально выделенном футбольном стадионе в городе Джелалабад собрались до 10 тысяч человек после решения Пакистана об упрощенной процедуре выдачи виз. Большинство из собравшихся стремилось покинуть Афганистан для получения медицинских услуг.
Давка началась во время выдачи 1000 жетонов, получив которые можно было подать заявление на визу. Известно, что еще минимум 12 человек получили серьезные ранения, а число погибших может еще увеличиться — многие объявлены пропавшими без вести.
В августе сообщалось, что два мирных жителя погибли при взрыве бомбы в Афганистане в районе Над-э-Али. Взрывное устройство сработало в то время, как по дороге ехал гражданский автомобиль.
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В мире , Афганистан , Джелалабад , Пакистан
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