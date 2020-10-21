Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Неизвестный напал с ножом на прохожих в Дрездене

Москва24
1 час назад
В Дрездене неизвестный напал с ножом на прохожих. Один человек скончался, сообщает ТАСС.
Неизвестный напал с ножом на прохожих в Дрездене
Фото: ТАСС/FILIP SINGER/EPAТАСС/FILIP SINGER/EPA
16 октября злоумышленник обезглавил учителя в департаменте Валь-д'Уаз во Франции. Убитый якобы демонстрировал на уроках о свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда.
В конце сентября вооруженный ножом мужчина ранил нескольких человек в непосредственной близости от старого здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа.
В мире,Происшествия,Charlie Hebdo,ИТАР-ТАСС,Дрезден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители