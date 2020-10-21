Пашинян не видит способа урегулирования конфликта в Карабахе

Как писал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. 10 октября по итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана Ереван и Баку объявили гуманитарное перемирие.
С тех пор конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. 20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан.
Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил решение вопроса Нагорного Карабаха дипломатическим путем.
«Мы должны осознать, что карабахский вопрос, во всяком случае на данном этапе, по сути, не может быть решен дипломатическим путем», - заявил Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.
Он также подчеркнул, что армянские власти неоднократно выражали готовность решить вопрос на основе взаимных компромиссов, однако Азербайджан не согласен на то, на что согласна Армения.