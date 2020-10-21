Пашинян не видит способа урегулирования конфликта в Карабахе

С тех пор конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. 20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан.

Он также подчеркнул, что армянские власти неоднократно выражали готовность решить вопрос на основе взаимных компромиссов, однако Азербайджан не согласен на то, на что согласна Армения.