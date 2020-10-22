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Саакашвили после захвата заложников заявил об уничтожении Грузии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 1 час назад
Саакашвили прокомментировал захват заложников в Зугдиди
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал захват филиала Банка Грузии в Зугдиди невообразимым инцидентом, который показывает, что «государство практически уничтожено».

«Что это было? Представить такое было невообразимым не только в Грузии, даже во время правления Шеварднадзе (бывший президент Эдуард Шеварднадзе), но и в любом даже малоорганизованном государстве. Мы вчера убедились в том, что государство Грузии практически уничтожили. В Грузии нет государства, в Грузии есть гибрид бюджетных воров и криминалов», — заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook.

По его словам, захватчик с легкостью смог попасть в здание банка из-за того, что все внимание правоохранителей было направлено на подготовку предвыборной акции партии «Единое национальное движение» в Зугдиди.

«У наших граждан есть чувство незащищенности как с точки зрения здоровья, финансов, так и физического. Это сделал лично Иванишвили (Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии Грузии), который весь этот период призывал нас с понятием отнестись к криминалу. Все это должно достичь логического конца, иначе вчерашнее событие получит более масштабный характер», — заявил Саакашвили.

Тем временем премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что МВД республики использует все ресурсы для срочного задержания захватчика банка, передает РИА «Новости».

«Вчерашние сложнейшие события в Зугдиди завершились без жертв. Это была задача первого ряда. Теперь МВД и правовая система стоят перед важнейшей задачей — срочно и в кратчайшие сроки задержать лицо, совершившее преступление», — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что преступник, захвативший заложников в филиале Банка Грузии, скрывается в лесном массиве Чхороцкуского района на западе страны.
Напомним, накануне неизвестный мужчина ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди на проспекте Звиада Гамсахурдии и взял в заложники работников и посетителей банка. Местные СМИ сообщали, что захватчик банка потребовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников.
Преступник, изначально удерживавший 43 заложников, поздно вечером в среду покинул банк с тремя из них. При этом он удерживал людей в качестве живого щита. Среди них был начальник краевой полиции Автандил Галдава, который вел переговоры со злоумышленником. Он заменил собой заложников.
Как сообщал корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси, родственник одного из заложников, взятых в среду вооруженным преступником в банке в Зугдиди, заявил о подозрительной связи происходящего с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
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В мире , Георгий Гахария , Эдуард Шеварднадзе , Михаил Саакашвили , МВД , РИА Новости , Абхазия , Грузия , Зугдиди , Тбилиси
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