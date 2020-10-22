Саакашвили прокомментировал захват заложников в Зугдиди

«Что это было? Представить такое было невообразимым не только в Грузии, даже во время правления Шеварднадзе (бывший президент Эдуард Шеварднадзе), но и в любом даже малоорганизованном государстве. Мы вчера убедились в том, что государство Грузии практически уничтожили. В Грузии нет государства, в Грузии есть гибрид бюджетных воров и криминалов», — заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook.