Вооруженные люди захватили заложников в банке в городе Зугдиди в Грузии. Об этом сообщает «Рустави 2».

Некоторое время назад несколько вооруженных людей ворвались в одно из отделений коммерческого «Банка Грузии» в центре Зугдиди и взяли в заложники несколько сотрудников кредитной организации. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали граждан с близлежащей территории и приступили к проведению специальной операции. Очевидцы сообщают о раздающихся звуках выстрелов.

Грузинский Первый канал сообщает, что в банк ворвался один человек, мужчина, а среди заложников не только работники кредитной организации, но и ее клиенты. РИА Новости сообщает, что преступник вооружен автоматом и гранатой.

По данным «Рустави 2», ворвавшиеся в банк люди отпустили одного из заложников — пожилую женщину. Она рассказала журналистам, что нападавших двое, а заложников — около 30-и. Телеканал сообщил, что один из сотрудников банка сумел нажать на тревожную кнопку, а некоторым из заложников удалось сбежать по пожарной лестнице на крыше здания.