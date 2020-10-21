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Неизвестные захватили заложников в Грузии

Артём Кульша
16 минут назад
Вооруженные люди захватили заложников в банке в городе Зугдиди в Грузии. Об этом сообщает «Рустави 2».
Некоторое время назад несколько вооруженных людей ворвались в одно из отделений коммерческого «Банка Грузии» в центре Зугдиди и взяли в заложники несколько сотрудников кредитной организации. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали граждан с близлежащей территории и приступили к проведению специальной операции. Очевидцы сообщают о раздающихся звуках выстрелов.
Грузинский Первый канал сообщает, что в банк ворвался один человек, мужчина, а среди заложников не только работники кредитной организации, но и ее клиенты. РИА Новости сообщает, что преступник вооружен автоматом и гранатой.
По данным «Рустави 2», ворвавшиеся в банк люди отпустили одного из заложников — пожилую женщину. Она рассказала журналистам, что нападавших двое, а заложников — около 30-и. Телеканал сообщил, что один из сотрудников банка сумел нажать на тревожную кнопку, а некоторым из заложников удалось сбежать по пожарной лестнице на крыше здания.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», в отделение одного из банков на улице Большая Полянка в центре Москвы ворвался мужчина с тесаком и, угрожая им служащим кредитной организации, потребовал предоставить ему 40 миллионов рублей. Получив отказ, он снизил сумму требований до одного миллиона, а после второго отказа ушел.
В мире,Происшествия,МВД,Зугдиди,Грузия,
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