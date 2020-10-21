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"Капитуляция перед COVID": испанские врачи разделись догола

Павел Тиунов
21 минуту назад
В Барселоне врачи провели акцию солидарности в знак беззащитности перед распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов. В СМИ их поступок назвали «капитуляцией» перед инфекцией.
"Капитуляция перед COVID": врачи разделись догола
Фото: ReutersReuters
Смирнов выложил запись новостного видеосюжета, повествующего о положении дел в европейских странах на фоне развивающейся второй волны пандемии.
Так, в Барселоне медики устроили флешмоб: на центральной площади города они разделись до гола, тем самым символизируя беззащитность перед распространением инфекции. При этом врачи участвовали в акции с соблюдением всех требований: в масках и на социальной дистанции. В испанской же Наварре местные жители, вооружившись кастрюлями, вышли на митинг с требованием к местным властям усилить меры по борьбе с пандемией. В Мадриде бастуют работники гостиничного бизнеса, после того, как их отправили на карантин.
Жесткие ограничительные меры введены и в Баварии, откуда, по сведениям СМИ, «бегут туристы». Местным жителям запретили выходить на улицы без уважительной причины. Отменены все массовые мероприятия, закрыты школы и детские сады. В Берлине местные власти потребовали от населения носить маски и на открытом воздухе. В Британии жителям Ливерпуля и Манчестера отсоветовали ходить в гости и встречаться внутри помещений.
«Просвещённая Европа капитулировала перед коронавирусом», - прокомментировали новости из ЕС российские журналисты издания «Царьград».
Они подчеркнули, что власти стран Старого Света в настоящее время принимают беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом.
В мире,Дмитрий Смирнов,ЕС,
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