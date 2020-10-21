"Капитуляция перед COVID": врачи разделись догола

Так, в Барселоне медики устроили флешмоб: на центральной площади города они разделись до гола, тем самым символизируя беззащитность перед распространением инфекции. При этом врачи участвовали в акции с соблюдением всех требований: в масках и на социальной дистанции. В испанской же Наварре местные жители, вооружившись кастрюлями, вышли на митинг с требованием к местным властям усилить меры по борьбе с пандемией. В Мадриде бастуют работники гостиничного бизнеса, после того, как их отправили на карантин.