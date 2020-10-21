Назвавший чеченцев проблемой политик одумался

Политик Жан-Люк Меланшон допустил ошибку, когда назвал чеченскую общину во Франции
проблемной. Об этом, как сообщает
Le Figaro, заявил член левой политической партии «Непокоренная Франция» Адриан Катеннен.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», родившийся в Москве и получил статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
«Я думаю, что у нас есть проблемы с чеченской общиной во Франции», — прокомментировал это Меланшон, лидер «Непокоренной Франции».
Он призвал задержать и выслать из Франции тех выходцев из Чечни, которые занимаются политическим исламизмом. Политик назвал долгом властей страны удостовериться в том, что в чеченской общине есть хорошие люди.
Вчера Катеннен, второе лицо в «Непокоренной Франции», заявил, что Меланшон признал, что ошибочно употребил слово «община», так как это создает впечатление, будто он нападает на живущих во Франции чеченцев, а это не так. По словам Катеннена, Меланшон стремился лишь обратить внимание на то, что у французских специальных служб появился вопрос, которым следует заняться.
«Нам следует бороться с исламистским терроризмом, но нужно воздерживаться от логики всеобщих подозрений», — подчеркнул Катеннен.
Он высказал мнение, что миллионы французов-мусульман страдают из-за варварства, которое совершается от имени их бога. Также политик призвал к выделению дополнительных материальных и людских ресурсов для применения существующих мер по борьбе с терроризмом во Франции.