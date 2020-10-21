Назвавший чеченцев проблемой политик одумался

Политик Жан-Люк Меланшон допустил ошибку, когда назвал чеченскую общину во Франции проблемной. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил член левой политической партии «Непокоренная Франция» Адриан Катеннен.

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На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», родившийся в Москве и получил статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Я думаю, что у нас есть проблемы с чеченской общиной во Франции», — прокомментировал это Меланшон, лидер «Непокоренной Франции».

Он призвал задержать и выслать из Франции тех выходцев из Чечни, которые занимаются политическим исламизмом. Политик назвал долгом властей страны удостовериться в том, что в чеченской общине есть хорошие люди.

Вчера Катеннен, второе лицо в «Непокоренной Франции», заявил, что Меланшон признал, что ошибочно употребил слово «община», так как это создает впечатление, будто он нападает на живущих во Франции чеченцев, а это не так. По словам Катеннена, Меланшон стремился лишь обратить внимание на то, что у французских специальных служб появился вопрос, которым следует заняться.

«Нам следует бороться с исламистским терроризмом, но нужно воздерживаться от логики всеобщих подозрений», — подчеркнул Катеннен.