Политик отметил, что сначала следует добиться прекращения войны, затем на неподконтрольных сейчас территориях провести выборы, сформировать там исполнительную власть, а также принять пакет экономических законов, в том числе тех, которые создадут условия для инвестиций и бизнеса в Донбассе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса. Об этом заявил Леонид Кравчук. По его словам, неподконтрольные Киеву территории существенно отличаются от Львова, Ивано-Франковска. Там требуется особая система управления и пока это не будет понято, не будет движения вперёд, добавил Кравчук.