В США задумались о переброске полка из ФРГ к границам РФ

«Мои недавние встречи с министрами [обороны] из Румынии и Болгарии, а также корреспонденция, полученная из государств Балтии, [указывают на то, что] сейчас есть подлинная возможность передового сохранения Второго бронетанкового полка в каких-то из этих стран на постоянной основе», — заявил Эспер на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.