В США задумались о переброске полка из ФРГ к границам РФ

США рассматривают возможность передислокации Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в другую европейскую страну, находящуюся ближе к России. Об этом сообщил во вторник министр обороны США Марк Эспер, передает ТАСС.
«Мои недавние встречи с министрами [обороны] из Румынии и Болгарии, а также корреспонденция, полученная из государств Балтии, [указывают на то, что] сейчас есть подлинная возможность передового сохранения Второго бронетанкового полка в каких-то из этих стран на постоянной основе», — заявил Эспер на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.
По словам главы Пентагона, усиление военного присутствия в странах Восточной Европы необходимо из-за угроз, исходящих от России. Перемещение американских сил на восток, по мнению Эспера, должно успокоить союзников Соединенных Штатов по НАТО.
«Речь идет просто о здравом смысле. Не нужно быть Наполеоном или генералом Макартуром, чтобы посмотреть на карту и осознать, что чем восточнее в Европе расположена страна, тем больше мы можем там сделать, чтобы успокоить наших союзников», — цитирует Эспера «Интерфакс».
Как сообщал «Рамблер», 29 июля министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе 11,9 тысячи американских военных из Германии. Это больше трети от общего контингента США в этой стране, который насчитывает 35 тысяч человек. В Пентагоне заявляли, что 6,4 тысячи военных вернутся на родину, остальные будут передислоцированы в Бельгию и Италию, но некоторые могут оказаться и у границ России.