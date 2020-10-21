РФ дали совет по повторению успеха Китая с COVID-19

Китай, Южная Корея и Вьетнам — страны, которые, по мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, прошли проверку коронавирусом нового типа. Для успешной борьбы с COVID-19 России необходимо осмыслить опыт лидера — КНР, считает парламентарий. Тем не менее в Институте им. Гамалеи уверены, что заслуги Китая в быстрой победе над вирусом нет — там была возможность быстро «задушить» первую в мире вспышку COVID-19, в то время как другие государства ловили заразившихся в разных уголках страны.

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России необходимо осмыслить опыт Китая для успешной борьбы с коронавирусом нового типа, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

По его оценкам, Китай, Южная Корея и Вьетнам принимают самые эффективные меры для того, чтобы остановиться распространение COVID-19.

«Сегодня COVID-19 – это проверка состояния национальных систем биологической безопасности. И выдержали эту проверку, по моим оценкам, только три страны: Китай, Южная Корея и Вьетнам. Эффективность работы всех медицинских структур – это залог успеха, но не все, что нужно. И Китай показывает это. Сейчас мы должны приступить к процессу системного осмысления этой работы – это должны делать в Совете безопасности РФ, в правительстве и медицинских ведомствах», — рассуждает парламентарий.

В том числе властям необходимо замотивировать людей на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, считает Онищенко. По его словам, граждане РФ могут поучиться ответственному поведению в неблагоприятных эпидемиологических условиях у китайцев. «Нужно создать эффективную систему ответственного отношения всех нас вместе взятых и каждого в отдельности к своему здоровью.

Мы сейчас тоскливо говорим о тотальном закрытии, ведем демагогические, безграмотные разглагольствования насчет волн, но никто не ставит системно вопрос: что же нам нужно сделать для того, чтобы создать условия для соблюдения мер, создать мотивацию к этому – в том числе и с помощью наказания? Граждане Китая не следовали идеологии, а именно ответственно вели себя для сохранения личного здоровья»,— подчеркнул эксперт.

Отметим, что еще в марте Верховный народный суд Китая, Верховная народная прокуратура, а также министерства общественной безопасности и юстиции КНР определили 21 преступление, связанное с несоблюдением карантинных мер. Все они наказываются уголовной ответственностью, предусматривающей наказание от тюремных сроков в несколько лет до смертной казни.

К высшей мере могут приговорить пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него, которые нарушили режим изоляции, указано на сайте Второго народного суда средней ступени Пекина. То же самое касается и тех, кто во время пандемии нанес «медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же повредил защитную одежду медперсонала, в результате чего последний заразился коронавирусом».

Угроза смертной казни сохраняется для чиновников, в случае если их уличат в растрате или хищении «товарно-материальных ценностей и денежных средств», предназначенных для борьбы с COVID-19. Вдобавок, обрекут на смертную казнь или пожизненное заключение глав предприятий, которые занимаются производством и продажей поддельных или некачественных лекарственных средств для профилактики коронавирусной инфекции.

Но России введение подобных наказаний не поможет преодолеть пандемию, считает доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Анатолий Альтштейн . Он пояснил, что Китай был в заведомо выигрышном положении в начале распространения COVID-19, так как мог «задушить коронавирус в зародыше», а именно — в Ухане. В то время как в РФ и других странах люди с вирусом появлялись в разных регионах.

«Китай был в особой ситуации — они были первыми, могли задушить эту эпидемию на корню, сходу. Вы можете ввести наказания, посадить людей на самоизоляцию, но экономика тогда обвалится. Кроме того, легко довести людей до такого состояния, когда они начнут злиться и размахивать кулаками», — поделился с «Газетой.Ru» медик.

Тем не менее Геннадий Онищенко уверен, что Китай лучше справляется с пандемией не из-за близости к первой вспышке коронавируса, а благодаря комплексу принятых мер – в частности оперативному закрытию границ, введению «Кода Здоровья» и двухнедельной обсервации, которую по сей день должны проходить прибывшие в страну.

«Код Здоровья» — это введенная властями КНР система контроля за перемещениями граждан, которые находятся в республике. Для того, чтобы его получить необходимо пройти тест в мобильных приложениях WeChat и AliPay. Там жители и гости Китая должны указывать контакты с COVID-больными или перемещения за рубеж, если они были. В итоге система выдает человеку соответствующий цветовой код: «зеленый» означает, что передвижение по стране не ограничено, «желтый» — предписание 14-девного домашнего карантина, «красный» — 14-дневное наблюдение в обсерваторе.

«Код Здоровья» могут потребовать на входе в любое общественное место – от торгового центра до метро.

«Успех Китая в комплексе организационных мер, эффективном межведомственном взаимодействии, наличии в стране эффективных диагностических и лекарственных препаратов, а также системы раннего выявления. Ну и, конечно же, причиной такой работы служит ответственное поведение граждан. Тот комплекс слагаемых, благодаря которому Китай демонстрирует устойчивое сопротивление», — заявил Онищенко.

6 июня правительство КНР опубликовало так называемую Белую книгу «Противоэпидемические действия в Китае», в которой подробно рассказывается, как в стране боролись с распространением коронавируса нового типа.

В документе отмечается, что сдержать тенденцию к распространению Китаю удалось за месяц, сократить ежедневный рост до однозначных цифр –- за два месяца, добиться победы в борьбе с вирусом в провинции Хубэй, где и была зафиксирована вспышка – через три месяца.

Основным преимуществом КНР авторы доклада называют оперативную мобилизацию государственных и общественных ресурсов на борьбу с пандемии. Медики срочно разработали методические рекомендации по лечению COVID-19 при помощи средств традиционной китайской медицины, которые применялись в 92% случаев и доказали свою эффективность даже при тяжелом течении болезни, отмечается в Белой книге.

Повышенное внимание уделялось скорости реагирования на сообщения о COVID-больных. Так, от граждан требовали говорить о подозрениях на наличие коронавируса у себя или знакомых в течение двух часов. В свою очередь медики должны были протестировать и предоставить результаты анализов предполагаемых больных за 12 часов. А на выявление лиц, находившихся в контакте с заразившимся пациентом, давалось не более 24 часов. Среди успешных не медицинских мер авторы отмечают ограничение передвижения граждан и социальное дистанцирование.