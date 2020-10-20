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Над еще одним городом в Нагорном Карабахе подняли флаг Азербайджана 

Lenta.ru 59 минут назад
Над еще одним городом в Нагорном Карабахе подняли флаг Азербайджана. Видеозапись, на которой азербайджанские военнослужащие отрапортовали президенту Ильхаму Алиеву о взятии Зангелана, доступна на YouTube.
При этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила сограждан с «освобождением от оккупации» сел в нескольких районах Нагорного Карабаха и города Зангелана, передает «Sputnik Азербайджан».

«Да здравствуют азербайджанский народ и азербайджанская армия! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего президента! Карабах — это Азербайджан», — заявила Алиева.

Ранее 20 октября сообщалось о взятии Вооруженными силами Азербайджана Зангелана и 24 сел в нескольких районах Нагорного Карабаха.
Ереван обвинили в переброске боевиков из Сирии в Карабах
Вооруженные столкновения в регионе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вскоре стороны начали обвинять друг друга в несоблюдении перемирия.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Мехрибан Алиева , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения
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