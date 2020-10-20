Все новости на карте

Над еще одним городом в Нагорном Карабахе подняли флаг Азербайджана . Видеозапись, на которой азербайджанские военнослужащие отрапортовали президенту Ильхаму Алиеву о взятии Зангелана, доступна на YouTube

При этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила сограждан с «освобождением от оккупации» сел в нескольких районах Нагорного Карабаха и города Зангелана, передает « Sputnik Азербайджан».

«Да здравствуют азербайджанский народ и азербайджанская армия! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего президента! Карабах — это Азербайджан», — заявила Алиева.

Ранее 20 октября сообщалось о взятии Вооруженными силами Азербайджана Зангелана и 24 сел в нескольких районах Нагорного Карабаха.

Вооруженные столкновения в регионе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вскоре стороны начали обвинять друг друга в несоблюдении перемирия.