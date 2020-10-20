Как писал «Рамблер», ранее Лукашенко встретился с арестованными оппозиционерами в СИЗО КГБ в Минске. Он общался с ними несколько часов, но детали встречи раскрыты не были.

После встречи двум ее участникам изменили меру пресечения: СИЗО покинули Воскресенский и директор ИT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич . Их адвокаты заявили, что из-за подписки о неразглашении они не могут сказать, чем Воскресенскому и Рабцевичу заменили арест.

После выхода на свободу Вознесенский рассказал, что будет заниматься разработкой проекта новой Конституции и освобождением других политзаключенных.

В беседе с TUT.BY Вознесенский раскрыл «сенсацию с круглого стола».

«Лукашенко заявил: даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух. Человек очень сильно повзрослел», — заявил Вознесенский.

По его словам, он верит, что Лукашенко не обманет, и в это поверили многие присутствовавшие на встрече заключенные.