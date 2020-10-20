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«Лукашенко пообещал — это последний срок» 

Мария Иванова 1 час назад
«Лукашенко пообещал — это последний срок»
Фото: РИА Новости
Координатор предвыборного штаба бизнесмена Виктора Бабарико Юрий Воскресенский заявил, что Александр Лукашенко пообещал ограничить число президентских сроков в обновленной Конституции Белоруссии. Об этом сообщает TUT.BY.
Как писал «Рамблер», ранее Лукашенко встретился с арестованными оппозиционерами в СИЗО КГБ в Минске. Он общался с ними несколько часов, но детали встречи раскрыты не были.
После встречи двум ее участникам изменили меру пресечения: СИЗО покинули Воскресенский и директор ИT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Их адвокаты заявили, что из-за подписки о неразглашении они не могут сказать, чем Воскресенскому и Рабцевичу заменили арест.
После выхода на свободу Вознесенский рассказал, что будет заниматься разработкой проекта новой Конституции и освобождением других политзаключенных.
В беседе с TUT.BY Вознесенский раскрыл «сенсацию с круглого стола».

«Лукашенко заявил: даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух. Человек очень сильно повзрослел», — заявил Вознесенский.

По его словам, он верит, что Лукашенко не обманет, и в это поверили многие присутствовавшие на встрече заключенные.

«Сто процентов, он сказал — он сделает, он человек слова. Даже Сергей Тихановский просил: дай жене позвонить. Тут же Наталья Эйсмонт дала ему телефон, он связался со Светланой. То есть Лукашенко все просьбы учел», — подчеркнул он.

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Комментарии
В мире , Наталья Эйсмонт , Сергей Тихановский , Юрий Воскресенский , Александр Лукашенко , Дмитрий Рабцевич , Виктор Бабарико , ФСИН
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