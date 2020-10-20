Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Лукашенко назвал условия вхождения Белоруссии в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна может войти в Североатлантический альянс, но это должны решать только жители республики.

«Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, — пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать — будет страна порезана», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Если же жители Белоруссии решат, что нужно жить «в мирной, спокойной, тихой, культурной стране», то это решение также будет исполнено. «Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по конституции, и через обман сделаем новую конституцию. Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют», — отметил он.
Протесты в Белоруссии: Лукашенко изменил тактику
Он добавил, что не намерен в одиночку решать судьбу страны, «Ни президент в одиночку, ни глава Администрации, высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит — так и будет», — заявил Лукашенко.
Ранее белорусский оппозиционер Юрий Воскресенский сообщил, что президент республики Александр Лукашенко якобы пообещал не выдвигаться на новый срок после принятия новой конституции.
На прошлой неделе экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Саакашвили пообещал выдворить миллиардера Иванишвили в Россию Саакашвили пообещал выдворить миллиардера Иванишвили в Россию Марин Ле Пен призвала к войне с исламизмом во Франции Марин Ле Пен призвала к войне с исламизмом во Франции Лавров заявил о преодолении кризиса в отношениях с Советом Европы Лавров заявил о преодолении кризиса в отношениях с Советом Европы
Комментарии 151
В мире , Видео , Светлана Тихановская , Юрий Воскресенский , Александр Лукашенко , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Варвара Караулова вернула свое настоящее имя
Варвара Караулова вернула свое настоящее имя
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на…
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на…
Избитая модель оказалась проституткой
Избитая модель оказалась проституткой
Видео
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
00:14
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
00:51
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
Опубликовано видео аварии в Петербурге
00:24
Опубликовано видео аварии в Петербурге
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
00:58
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
00:21
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
00:51
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
01:20
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
Происшествия В мире
Соловьев польстил самому себе
00:48
Соловьев польстил самому себе
Общество
США ответили на предложение России по ракетному договору
00:45
США ответили на предложение России по ракетному договору
Армия В мире
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
00:48
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение