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Американский эпидемиолог заявил, что ближайшие 6 недель станут «самыми мрачными» 

Свободная пресса 26 минут назад
Эксперт из США прогнозирует значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в стране в связи со стремительным распространением коронавируса.
Ближайшие 6—12 недель станут «самыми мрачными за всю пандемию», так как именно в этот период специалисты ожидают, что количество заражений существенно превысит пиковые показатели июля, передали в Business Insider.
В названном издании сослались на известного в США эпидемиолога, главу Центра по научным исследованиям в области инфекционных болезней при Университете Миннесоты Майкла Остерхолма.
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Последний указал на то, что несмотря на наличие «на горизонте» противоковидной вакцины, она может стать «действительно доступной» для большинства американцев не раньше начала осени следующего года.

«Накануне у нас было зарегистрировано 70 тысяч заражений — это сравнимо с самыми высокими показателями во время пика пандемии в июле. Но мы перевалим и за эти цифры. В период между настоящим временем и праздниками мы увидим куда более серьёзные цифры…», — предупредил Остерхолм.

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В мире , Видео , США
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