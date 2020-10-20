Эксперт из США прогнозирует значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в стране в связи со стремительным распространением коронавируса.

Ближайшие 6—12 недель станут «самыми мрачными за всю пандемию», так как именно в этот период специалисты ожидают, что количество заражений существенно превысит пиковые показатели июля, передали в Business Insider.

В названном издании сослались на известного в США эпидемиолога, главу Центра по научным исследованиям в области инфекционных болезней при Университете Миннесоты Майкла Остерхолма.

Последний указал на то, что несмотря на наличие «на горизонте» противоковидной вакцины, она может стать «действительно доступной» для большинства американцев не раньше начала осени следующего года.