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Корреспондент (Украина): Зеленский отказал жителям Донбасса в амнистии 

ИноСМИ и ещё 2 3 часа назад
Зеленский отказал жителям Донбасса в амнистии
Фото: © AP Photo, Ukrainian Presidential Press Office via AP
Зеленский в своей казуистической речи в Верховной раде коснулся темы реинтеграции Донбасса. Президент заявил, что поддерживает амнистию для жителей региона. Однако отметил, что эта история не для всех и речь не идет об уходе от ответственности.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Раде во вторник, 20 октября, заявил, что для реинтеграции Донбасса готовится пакет законопроектов, сообщает «Корреспондент».

«Нам нужна стратегия развития Донецкой и Луганской областей, работа над ней уже началась», — сказал он.

Он отметил, что меры по реинтеграции будут также предусматривать амнистию, однако, призвал не бояться ее. «Мы должны принимать решения, которые приближают деоккупацию. Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности», — сказал Зеленский.
Он также отметил, что здесь существует большое поле для манипуляций. «Страшное слово амнистия, не обо всех и не об избежании ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта», — подчеркнул президент. Он также добавил, что им нужен четкий сигнал — не стоит бояться, достойное будущее только с Украиной.
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Комментарии 3
В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Донецкий , США
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