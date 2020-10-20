У «Большой Украины» есть немалые препятствия 

«Вернуть Крым через Белоруссию » призвал один из видных украинских националистов, экс-представитель Киева на минских переговорах Роман Бессмертный . Лозунг абсурдный лишь на первый взгляд, считают эксперты: Бессмертный предлагает возвратить потерянные земли с помощью «мягкой силы». Но реализовать эти планы Украина не сможет сразу по нескольким причинам.

Украина может «вернуть» Крым через Белоруссию, заявил в эфире телеканала «Прямой» Роман Бессмертный — бывший украинский посол в Минске , один из недавних представителей Киева на переговорах по Донбассу. Экс-дипломат выразился довольно сумбурно, но смысл его речи сводился к следующему: реинтеграция потерянных территорий будет возможна, если Киев возьмет на вооружение идею «Большой Украины» или своего рода «украинского мира», «мягкой силы», которая будет действовать через диаспоры и работать с людьми с украинскими корнями.

«Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического, — пояснил свой тезис Бессмертный. — Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами». По мнению бывшего посла, удивительно, что действующие киевские власти не понимают — интересы Украины не ограничиваются границами республики.

«В этих заявлениях видно стремление подчеркнуть роль и важность Украины как регионального лидера, который — при поддержке США и Европы — призван выступить альтернативным России центром восточнославянского мира и альтернативным полюсом постсоветского пространства. Но для создания «Большой Украины» для начала надо выстроить внутреннюю идентичность», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД киевский политолог, руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

Именно в этом контексте следует понимать походя брошенную Бессмертным фразу о возможности «возвращения Крыма» в орбиту «Большой Украины», полагает политолог. Но вряд ли главным объектом приложения усилий может стать Крым, в чьем населении абсолютно преобладают этнические русские (67%), где много «пришлого» населения, прибывшего в советские времена из других регионов, и где 96% жителей поддержали присоединение к России.

«Повлиять через Белоруссию на возвращение Крыма» — довольно странная идея, даже если рассматривать ее как надежду на давление на Москву в случае смены власти в Минске на прозападный режим, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. «Понятно, что Крым украинским властям не вернуть, тем более „через Минск“ — и над словами Бессмертного можно посмеяться. Но Киеву нельзя отказать в последовательности, они будут двигаться в этом направлении работы с диаспорами», — отметил эксперт.

Напомним, что большая часть речи Бессмертного была посвящена Белоруссии. По оценке киевских этнографов и демографов, ко