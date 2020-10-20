Назван виновник заболевания Трампа

Наварро обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе. Он заявил, что к моменту подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем Пекин «был прекрасно осведомлен об ужасном вирусе, который опустошал Китай и имел потенциал для того, чтобы вызвать глобальную пандемию». Однако никакая информация о вирусе «не была передана президенту Трампу или кому-либо в Белом доме», заявил Наварро.