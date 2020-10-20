Назван виновник заболевания Трампа

Он подчеркнул, что «жизнь бесценна», но, исходя из оценки в 10 млн долларов за жизнь человека, «получится пара триллионов долларов» за «американцев, которых потеряли» в результате распространения COVID-19. К этому он предложил добавить «триллионы долларов, которые были потрачены в рамках первой фазы сделки и через кредитно-денежную политику». В итоге «будет 8 или 10 трлн», заявил Наварро. Также он предложил «смоделировать все экономические издержки от спада, безработицы, страданий людей и прочего». По его мнению, «расходы, навязанные Америке Китаем, приближаются к потерям годового ВВП США», передает ТАСС
.