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Коронавирус в Италии: заражён каждый десятый прошедший тест 

ИА Regnum и ещё 6 58 минут назад
COVID в Италии: заражён каждый десятый прошедший тест
Фото: Reuters
По даннымна вечер понедельника, 19 октября, в Италии умерли36 616человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на73 (днем ранее — на69), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
Выздоровели 252 959 человек, за сутки этот показатель увеличился на1498 (днем ранее — на2334).
Число подтвержденных носителей выросло на9338 (днем ранее — на11 705). Было проведено чуть менее 99 тысяч тестов, положительный результат — у 9,45% (накануне — 7,99%).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет423 578. В настоящее время заражены134 003человека — на7766больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии.
Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этоговременионоувеличилосьв 11раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.
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В мире , Италия
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