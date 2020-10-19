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Тихановская встретится с польскими властями 

Газета.Ru 1 час назад
Тихановская встретится с польскими властями
Фото: ТАСС
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетит Польшу и встретится с премьер-министром и руководителем администрации президента страны, сообщается в Telegram политика.

"Светлана Тихановская едет с рабочим визитом в Польшу. Светлана встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким и руководителем администрации президента Кшиштофом Щерским", — говорится в сообщении.

Также Тихановская выступит на открытии учебного года Колледжа Европы и на открытии обновленной программы Калиновского в Варшавском университете.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. Протестные акции в стране не прекращаются по сей день.
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В мире , Светлана Тихановская , Администрация Президента РФ , Польша
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