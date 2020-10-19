Тихановская встретится с польскими властями 

"Светлана Тихановская едет с рабочим визитом в Польшу. Светлана встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким и руководителем администрации президента Кшиштофом Щерским", — говорится в сообщении.

Также Тихановская выступит на открытии учебного года Колледжа Европы и на открытии обновленной программы Калиновского в Варшавском университете.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. Протестные акции в стране не прекращаются по сей день.