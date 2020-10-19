США готовятся к обстрелу Москвы

Американские конструкторы разрабатывают сверхдальнобойную пушку, которая в будущем будет способна обстрелять Москву , находясь при этом в акватории Северного моря, сообщает издание Popular Mechanics.

Речь идет о пушке Strategic Long Range Cannon (SLRC), дальнобойность которой уже оценивается в 1840 км. Это в 50 раз больше, чем у ныне существующих американских орудий. Предполагается, что SLRC будут устанавливать на большие боевые корабли, способных нести на себе до четырех таких орудий.

Автор статьи допустил, что в результате может начаться возрождение «могучих линкоров», как класса боевых судов. По его мнению, у размещения SLRC на кораблях есть масса преимуществ: в частности, вероятному сопернику труднее прицелиться, а также орудия можно перемещать, «не спрашивая ни у кого разрешения».

Дальнобойные линкоры будут иметь возможность поражать цели в «беспрецедентных диапазонах», говорится в статье. Например, у американцев появится возможность обстрелять российские военные базы на западе страны или даже ударить по Москве из Северного моря, резюмировал журналист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», американские эксперты дали 10-15 лет российской армии перед окончательной деградацией. К такому выводу пришли специалисты американского Международного института стратегических исследований (IISS). Они признали, что сегодня российская армия находится на «пике своего могущества». Однако огромные суммы, потраченные на «оборонку», возможна подтолкнули страну к пределу своих финансовых возможностей.

По мнению аналитиков, Москва сегодня «выжала все, что могла, из советского военно-технического наследия». В США отмечают, что срок службы модернизируемой российской военной техники — не дальше 2030 года. Учитывая, что на Западе модернизация вооруженных сил с каждым годом только набирает обороты, американцы предположили, что боеспособность российской армии с любой другой чрез 10-15 лет нельзя будет даже сравнивать, резюмировали эксперты.