Стало известно о визите чиновника США в Дамаск

Высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году летал в Дамаск и встречался с представителями власти, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц из администрации президента СШАДональда Трампа и других людей, знакомых с переговорами.
"Заместитель помощника президента США Дональда Трампа Кэш Пейтел ранее в этом году летал в Дамаск, пытаясь добиться освобождения по крайней мере двух американцев, которые, как считается, удерживаются президентом Башаром Асадом, сообщили чиновники. Должностные лица, которым известно о поездке, отказались сообщить, с кем Пейтел встречался в Сирии", — говорится в статье.
Последние известные встречи между представителями Белого дома и сирийскими официальными лицами состоялись в 2010 году, напоминает газета.
Американские чиновники надеются, что договоренность с Асадом поможет освободить журналиста-фрилансера Остина Тайса, который пропал во время работы в Сирии в 2012 году, и Мехмеда Камальмаза, терапевта, который пропал в 2017 году на сирийском контрольно-пропускном пункте.
"Считается, что по меньшей мере еще четыре американских гражданина удерживаются сирийским правительством, но об их делах мало что известно", — пишет WSJ.
Переговоры американской стороны с сирийцами не сильно продвинулись, сообщили источники, проинформированные о ходе встреч.
Представитель госдепартамента отказалась давать комментарии по этой теме, пишет газета. Представители Белого дома не ответили на запрос о комментарии.