Стало известно о визите чиновника США в Дамаск

"Заместитель помощника президента США Дональда Трампа Кэш Пейтел ранее в этом году летал в Дамаск, пытаясь добиться освобождения по крайней мере двух американцев, которые, как считается, удерживаются президентом Башаром Асадом, сообщили чиновники. Должностные лица, которым известно о поездке, отказались сообщить, с кем Пейтел встречался в Сирии", — говорится в статье.