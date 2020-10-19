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Меланшон сообщил о проблемах с чеченским сообществом во Франции 

Газета.Ru и ещё 1 55 минут назад
Лидер крайне левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал выслать из страны выходцев из Чечни, которые занимаются "политическим исламизмом". Об этом он сказал в эфире телеканала LCI.
Он заявил, что во Франции существуют проблемы с чеченским сообществом. Парламентарий отметил, что минувшим летом в Дижоне были беспорядки, в которых участвовали представители чеченской диаспоры.

"Поэтому я считаю, что нужно брать одно за одним дело каждого чеченца, находящегося во Франции, и все те, кто ведет в соцсетях такую активность — как в случае с этим убийцей (учителя Самюэля Пати. — "Газета.Ru") и другими, те, кто занимается политическим исламизмом должны быть задержаны и высланы", — сказал Меланшон.

Политик также подчеркнул, что в чеченском сообществе во Франции есть очень хорошие люди, однако "удостовериться в этом" — "государственный долг" французов.
16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "исламским терактом".
По данным правоохранителей, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.
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В мире , Видео , Европа , Эммануэль Макрон , Газета.Ru , Дижон , Франция
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