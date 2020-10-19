Лидер крайне левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал выслать из страны выходцев из Чечни , которые занимаются "политическим исламизмом". Об этом он сказал в эфире телеканала LCI.

Он заявил, что во Франции существуют проблемы с чеченским сообществом. Парламентарий отметил, что минувшим летом в Дижоне были беспорядки, в которых участвовали представители чеченской диаспоры.

"Поэтому я считаю, что нужно брать одно за одним дело каждого чеченца, находящегося во Франции, и все те, кто ведет в соцсетях такую активность — как в случае с этим убийцей (учителя Самюэля Пати. — "Газета.Ru") и другими, те, кто занимается политическим исламизмом должны быть задержаны и высланы", — сказал Меланшон.

Политик также подчеркнул, что в чеченском сообществе во Франции есть очень хорошие люди, однако "удостовериться в этом" — "государственный долг" французов.

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "исламским терактом".

По данным правоохранителей, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.