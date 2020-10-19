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«Похоже, мы придурки». Американцы прокомментировали компромат на Байдена 

РИА Новости и ещё 1 24 минуты назад
«Похоже, мы придурки»: в США назревает скандал
Фото: РИА Новости
Читатели сайта Fox News возмутились вялой реакцией западных СМИ на сообщения о том, что из принадлежащего сыну Джо Байдена ноутбука изъяли компрометирующие видео, фото и переписки.
Профессор права и юрист-криминалист Джонатан Терли написал для Fox News статью о том, что после публикации компромата на Хантера Байдена и его отца не последовало типичного для штаба Демократов ответа публике, в котором отрицалась бы достоверность улик.
Под статьей развернулась дискуссия, в которой читатели отметили отсутствие реакции со стороны либеральных западных СМИ на это событие.

"Вы когда-нибудь замечали, что СМИ пускают слюни и без остановки публикуют материалы против Трампа, взятые из анонимных источников, но, если статья касается Байдена и в ней звучат имена конкретных источников, на них просто не обращают внимание или активно пытаются их прикрыть?" — написал один из читателей под ником Concerning4US.

Другой комментатор усомнился в компетентности ФБР, которая уже год не может определить принадлежность ноутбука Хантеру Байдену.

"Если ФБР в ближайшее время не обнародует свои выводы, оно никогда не сможет восстановить свой авторитет", — считает fulano_de_tal027.

"С этим довольно трудно смириться, но единственный вывод из всей этой ситуации — что мы, простые граждане, придурки. Мы подчиняемся нашей собственной доморощенной аристократии, продажным политиканам, вроде Байдена, которые доят нас ради личной выгоды. Они сделают все возможное, чтобы остаться во власти и держать нас, обычных людей, в неведении касательно того, чем они занимаются. Они искренне верят, что они родились, чтобы править, и что мы должны следовать за ними", — возмутился ANGPilot.

Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Джо Байдена Хантеру от сотрудника украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, благодарившего его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский попросил Хантера использовать влияние своего отца для помощи компании. Эти письма противоречат словам Джо Байдена, о том, что он не имел отношения к работе сына на украинскую компанию.
Переписка хранилась в ноутбуке, найденном в ремонтной мастерской штата Делавэр. Владелец мастерской скопировал информацию с жесткого диска. Позднее она попала в руки к Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Трампа. Сообщалось, что ФБР уже изъяла ноутбук и жесткий диск.
Хантер Байден был топ-менеджером в компании Burisma и зарабатывал до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал влияние отца для лоббистской работы. Кроме того, они считают, что Байден-старший оказывал давление на власти Украины, чтобы уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам Джо Байден все это отрицает.
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Комментарии 2
В мире , США , Джозеф Байден , Вадим Пожарский , ФБР , Делавэр , Нью-Йорк
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