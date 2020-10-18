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Мэрам итальянских городов разрешается объявлять комендантский час 

RT на русском 51 минуту назад
Итальянским городам разрешили ввести комендантский час
Фото: Reuters
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что мэры итальянских городов самостоятельно могут принимать решение о введении комендантского часа с 21:00 по местному времени.

«Мэры могут принимать решение об ограничениях после 21:00, исходя из эпидемиологической ситуации», — приводит ТАСС слова премьера.

Он также объявил, что бары должны закрываться в 18:00. Рестораны и прочие заведения могут работать до полуночи, но только обслуживая за столиками. При этом за столиком могут находиться не более шести клиентов.
Останавливаются все уличные гастрономические фестивали и выставки-ярмарки.
16 октября в Италии выявили более 10 тыс. случаев заболевания коронавирусом за сутки.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Италия
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