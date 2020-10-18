Итальянским городам разрешили ввести комендантский час

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что мэры итальянских городов самостоятельно могут принимать решение о введении комендантского часа с 21:00 по местному времени.

«Мэры могут принимать решение об ограничениях после 21:00, исходя из эпидемиологической ситуации», — приводит ТАСС слова премьера.

Он также объявил, что бары должны закрываться в 18:00. Рестораны и прочие заведения могут работать до полуночи, но только обслуживая за столиками. При этом за столиком могут находиться не более шести клиентов.

Останавливаются все уличные гастрономические фестивали и выставки-ярмарки.