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Сенатор США спросил ФБР о причастности России к разоблачению сына Байдена 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 31 минуту назад
ФБР должно сообщить, причастна ли Россия к разоблачительным материалам СМИ о Хантере Байдене, заявил американский сенатор Рон Джонсон.
По его словам, «ФБР обязано информировать» о том, могла ли это «быть дезинформация со стороны России». Он направил письмо главе ФБР Кристоферу Рэю. Джонсон рассказал, что в конце сентября информатор сообщил его комитету, что обнаружил ноутбук Хантера Байдена и передал устройство ФБР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, речь идет о материале New York Post об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским. Одно из писем было направлено сыну кандидата в президенты США Джо Байдена после его включения в совет директоров Burisma: в нем Пожарский спрашивал сына Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.
Переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Дональда Трампа. Джулиани передал устройство газете.
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В мире , Видео , Политика , США , Рон Джонсон , Джозеф Байден , Кристофер Рэй , Вадим Пожарский , Дональд Трамп , ФБР , РИА Новости , Fox News
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