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Ущерб от акций протеста в Минске составил около $350 тыс.

ТАСС
1 час назад
Общие потери столицы Белоруссии от продолжающихся с 9 августа протестов против результатов президентских выборов в сумме составляют около 900 тыс. белорусских рублей (около $350 тыс.). Об этом заявил в воскресенье прокурор Минска Олег Лаврухин в интервью телеканалу СТВ.
Подсчитан ущерб от акций протеста в Минске
Фото: ReutersReuters
"Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тыс. [белорусских] рублей, это начиная с 9 августа и до сегодняшнего дня", - сказал он.
Лаврухин добавил, что часть этой суммы "будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления". Прокурор Минска отметил, что вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле в органах прокуратуры города.
В мире,Олег Лаврухин,Генпрокуратура РФ,Минск,Беларусь,
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