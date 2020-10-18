Подсчитан ущерб от акций протеста в Минске

Общие потери столицы Белоруссии от продолжающихся с 9 августа протестов против результатов президентских выборов в сумме составляют около 900 тыс. белорусских рублей (около $350 тыс.). Об этом заявил в воскресенье прокурор МинскаОлег Лаврухин в интервью телеканалу СТВ.
Лаврухин добавил, что часть этой суммы "будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления". Прокурор Минска отметил, что вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле в органах прокуратуры города.