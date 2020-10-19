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Прокурор Минска объяснил отсутствие задержаний на митингах в поддержку Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Акции в поддержку Лукашенко признали законными
Фото: РИА Новости
На митингах в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не было задержаний, потому что акции проходили в соответствии с законодательством республики. Так в беседе с телеканалом СТВ объяснился прокурор Минска Олег Лаврухин, его слова передает РИА Новости.

«Те массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов. (…) Никто не нарушает общественный порядок», — пояснил он.

Лаврухин также подчеркнул, что по белорусскому закону «О массовых мероприятиях», в некоторых случаях порядок проведения акций не распространяется на организованные властями. Например, кроме запрета на пронос оружия, действует также запрет на незарегистрированную символику.
Ранее сообщалось, что ущерб экономике Минска из-за протестов, начавшихся по всей стране после выборов президента Белоруссии, оценивается в 900 тысяч белорусских рублей (27,3 миллиона рублей). Такие убытки понес бюджет города и коммунальные службы.
Протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.
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В мире , СНГ , Олег Лаврухин , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
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