Акции в поддержку Лукашенко признали законными

«Те массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов. (…) Никто не нарушает общественный порядок», — пояснил он.

Лаврухин также подчеркнул, что по белорусскому закону «О массовых мероприятиях», в некоторых случаях порядок проведения акций не распространяется на организованные властями. Например, кроме запрета на пронос оружия, действует также запрет на незарегистрированную символику.

Ранее сообщалось, что ущерб экономике Минска из-за протестов, начавшихся по всей стране после выборов президента Белоруссии, оценивается в 900 тысяч белорусских рублей (27,3 миллиона рублей). Такие убытки понес бюджет города и коммунальные службы.

Протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.