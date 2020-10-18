Белорусскую оппозицию выдвинули на Нобелевскую премию

Депутат норвежского парламента Гейр Тоскедаль выдвинул на Нобелевскую премию мира лидеров белорусской оппозиции — бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.
Речь идет о выдвижении соискателей на 2021 год с формулировкой «как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Белоруссии», уточняет ТАСС.
Ранее лидер консервативной Европейской народной партии Дональд Туск также предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира Сергея и Светлану Тихановских.