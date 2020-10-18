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Белорусских оппозиционеров выдвинули на Нобелевскую премию мира 

BFM.RU 18 минут назад
Белорусскую оппозицию выдвинули на Нобелевскую премию
Фото: пресс-служба Виктора Бабарико
Депутат норвежского парламента Гейр Тоскедаль выдвинул на Нобелевскую премию мира лидеров белорусской оппозиции — бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.
Речь идет о выдвижении соискателей на 2021 год с формулировкой «как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Белоруссии», уточняет ТАСС.
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Ранее лидер консервативной Европейской народной партии Дональд Туск также предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира Сергея и Светлану Тихановских.
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В мире , Вероника Цепкало , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Дональд Туск , Мария Колесникова , ИТАР-ТАСС
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