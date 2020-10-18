Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Онищенко назвал помощницу Трампа «лахудрой» за распространение коронавируса 

Lenta.ru 20 минут назад
Онищенко назвал помощницу Трампа «лахудрой»
Фото: Evan Vucci / Associated Press
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко осудил безалаберность службы безопасности президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно НТВ.
Онищенко подозревает, что сотрудников и посетителей Белого дома не проверяли на коронавирус, пока не заболела помощница Трампа Хоуп Хикс.

«Вот эта лахудра, которая с этими распущенными волосами, его советница, тем более молодая девка. У нее могло вообще не быть ничего. Но у нее появилась картина, и только после этого они очухались. Значит, никто ее там не проверял!» — заявил он.

Бывший главный санитарный врач России связывает это с плохой организацией охраны президента США.

«И они это не понимали, когда они его охраняли? — недоумевает он. — Бегали с бронежилетами, возили на бронированном авто, да хоть в три раза увеличь броню на его танке, на котором он ездит. Вирус, он проник!»

Онищенко разъяснил коронавирусные заблуждения россиян
2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп заболели COVID-19. Считается, что американский лидер мог заразиться от своей помощницы Хоуп Хикс, у которой симптомы заболевания проявились 30 сентября. Распространению инфекции способствовало нежелание Трампа и его команды носить маски.
11 октября президент США заявил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет. Его жена объявила о выздоровлении спустя три дня.
Видео дня. Супружеская пара мигрантов пытались продать сына
Последние новости
Назван новый симптом коронавируса Назван новый симптом коронавируса Раскрыта доля теряющих антитела к коронавирусу россиян Раскрыта доля теряющих антитела к коронавирусу россиян В России вступили в силу новые правила получения пенсий В России вступили в силу новые правила получения пенсий
Комментарии 13
В мире , Геннадий Онищенко , Дональд Трамп , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как неправильное воспитание убивает маменькиных сынков
Как неправильное воспитание убивает маменькиных сынков
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
Россиянку попытались убить на популярном курорте
Россиянку попытались убить на популярном курорте
«Ивлеева уже не та»: поклонники разочарованы
«Ивлеева уже не та»: поклонники разочарованы
Видео
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
00:40
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
00:22
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
03:20
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
00:55
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
Прогулка семейства кабанов попала на видео
00:29
Прогулка семейства кабанов попала на видео
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
01:14
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
00:11
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
Глава Ялты умер от коронавируса
00:32
Глава Ялты умер от коронавируса
Политика
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
00:56
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
02:27
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение