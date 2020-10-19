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Украинские активисты потребовали декоммунизировать колбасу

ИА Regnumиещё 1
41 минуту назад
Харьковские активисты потребовали декоммунизировать колбасу, которую производит местный мясокомбинат. Они направили письмо в Украинский институт национальной памяти, копию которого приводит Telegram-канал «Декомунізація. Україна».
На Украине потребовали декоммунизировать колбасу
Фото: Pixabay.comPixabay.com
Так, активистам не понравилось название колбасы — «Советская» («Радянська»). В институте на письмо ответили, что рассмотрели жалобу и будут рекомендовать переименовать деликатес.
«Сообщаем, что в рамках компетенции Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», — ответили в институте национальной памяти.
Его сотрудники также напомнили, что не могут оказывать прямого влияния на организации.
С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, открытие имеющихся в стране архивов спецслужб СССР, демонтаж памятников советским вождям и деятелям.
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