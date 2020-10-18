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В сети появилось «секретное видео» о Зеленском 

Майк Габриелян 16 минут назад
Военный корреспондент Александр Коц показал «секретное видео подготовки государственного визита Зеленского в Турцию». На ролике президент Украины восклицает «Слава гаремам!»
Речь идет об одном из комических номеров, снятых Зеленским в годы работы комедиантом. Тогда он появился на сцене в красной феске, передразнивая турецкого лидера.

«И сразу будет острая политическая реприза. Итак, внимание! Э-эрдоган — усатый таракан» — издевательски говорит Зеленский-комик, имитируя турецкий акцент.

Затем его окружают девицы в восточных костюмах, исполняющие танец живота. При этом среди них танцует переодетый мужчина.
На него «Эрдоган-Зеленский» обратил пристальное внимание. При этом он восклицал: «Слава гаремам, гаремам слава!».
В соцсетях вспомнили об этом ролике, поскольку на днях Зеленский побывал в Анкаре с официальным визитом. Он встретился с президентом Эрдоганом и обменялся с ним уверениями в дружбе и сотрудничестве. Пока неизвестно, знает ли турецкий лидер о том, как над ним посмеялся Зеленский.
Во время встречи Эрдоган заявил, что не признает Крым российским, и поблагодарил Зеленского за активизацию действий против сторонников проповедника Гюлена, которые проживают на территории Украины.
Украинские СМИ пишут, что в последнее время Киев в угоду Эродогану начал преследовать турецких диссидентов, скрывающихся в незалежной.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Зеленский объяснил выдвижение кавээнщика в мэры Одессы.
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В мире , Видео , Александр Коц
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