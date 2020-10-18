Эксперт назвал единственное условие перемирия в Карабахе 

Военный эксперт заявил, что существует единственный способ покончить с войной в Карабахе (Арцахе). Это включение Азербайджана Армении в состав какой-либо империи, где территориальное разделение между странами будет номинальным. Так считает военный обозреватель, полковник Дмитрий Литовкин передает URA.RU.

«Проблема Нагорного Карабаха решается только одним путем — если Армения и Азербайджан войдут в состав большого образования типа Османской империи, Персидской империи или Российской империи. В таком случае границы между областями и республиками становятся чисто номинальными», — сказал эксперт.

Иначе, по его мнению, «конфликт будет нерешаем в принципе».

Даже если одна из сторон проиграет и уступит, в будущем она вновь предпримет военную попытку вернуть территорию. Вмешательство других стран в конфликт не поможет. Поэтому Россия не будет вмешиваться в ситуацию.

«По крайней мере, до тех пор, пока не будет официально подтверждено наличие иностранных военных на территории Нагорного Карабаха», — заявил Литовкин.