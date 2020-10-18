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На студенческом марше в Минске в субботу задержали 43 человека 

РИА Новости 32 минуты назад
На студенческом марше в Минске задержали 43 человека
Фото: РИА Новости
Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило, что в субботу силовики задержали 43 участников студенческого марша в центре Минска, всего по всей стране за нарушение законодательства о проведении массовых акций за сутки были задержаны 58 человек.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан", — написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, в дневное время самым многочисленным несанкционированным мероприятием явился так называемый генеральный женский марш в Минске, который начался в полдень от ТЦ "Дана Молл".

"Участники мероприятия, в основном женщины, общей численностью около 150 человек, обозначив себя протестной символикой, прошли до площади Якоба Коласа, где в 14.30 (время совпадает с московским — ред.) разошлись. В целом акция прошла без происшествий", — отметила Чемоданова.

Наряду с этим, напомнила она, от здания МГЛУ в полдень началось студенческое шествие.

"При этом была предпринята попытка блокировать движение автотранспорта по улице Козлова. Около 13.20 данная акция была прекращена после вмешательства сотрудников милиции, 43 человека задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД", — сообщила пресс-секретарь белорусского МВД.

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Комментарии
В мире , Происшествия , Ольга Чемоданова , МВД , Минск
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