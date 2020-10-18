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Швеция пересмотрела отношение к пандемии коронавируса 

News.ru и ещё 2 48 минут назад
Швеция изменила стратегию борьбы с COVID-19
Фото: globallookpress.com
Шведские власти изменили стратегию борьбы с COVID-19. Это связано с ростом заболеваемости.
Страна, которая во время первой волны пандемии, в отличие от других европейских стран, не вводила широких ограничений, теперь вынуждена ввести локальные карантинные меры, пишет The Daily Mail.
Издание отмечает, что согласно новым правилам, власти смогут просить и рекомендовать гражданам избегать общественных мест и вводить ограничения на пользование общественным транспортом. При этом о штрафных санкциях пока речь не идёт.
Швеция же изначально не вводила режим принудительной изоляции для граждан, ограничиваясь рекомендациями держать дистанцию и не посещать людных мест. В стране остаются открытыми бары и рестораны, школы, большинство офисов, хотя собрания более 500 человек были запрещены, закрылись высшие учебные заведения. Шведские власти объясняли это тем, что карантин и закрытие границ дадут сравнительно мало преимуществ, но серьёзно подорвут общественное здоровье и экономику.
Причиной отказа от такой политики стал тот факт, что с сентября число заболевших в стране стало расти. Это показывает, что надежды шведских властей на формирование коллективного иммунитета не оправдались.
Как писал NEWS.ru, аналитики прокомментировали отказ властей Швеции от карантина в связи с пандемией коронавируса. По их словам, избежать кризиса в стране не удалось.
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Комментарии
В мире , Дания , Норвегия , Финляндия , Швеция
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