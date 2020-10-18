Сценарий Третьей мировой: Россия уничтожит США 

Американский профессор по нацбезопасности Уильям Адлер представил сценарий развития Третьей мировой войны. Эксперт считает, что Штаты не смогут одержать победу, если проиграют кибербои. А военным России или КНР даже не придется стрелять для уничтожения инфраструктуры противника.

Профессор Адлер преподает в Военно-морском колледже США . Ранее он был командиром танкового батальона на военной базе Форт-Блисс в Техасе.

Его размышления опубликованы в издании The National Interest.

По мнению эксперта, технологии изменили сценарий третьей мировой войны. Стороны не ограничатся применением обычных вооружений и ядерных ударов. Сражения перенесутся в киберпространство и космос. При этом Россия, Китай или Северная Корея обязательно нападут на внутренние территории США, применяя кибератаки с использованием электромагнитного спектра. Это означает, что победу можно будет одержать без единого выстрела. Поскольку цифровизация затронула все основные логистические, транспортные, финансовые, коммуникационные сети США, стране может грозить поражение. Особенно, если война станет затяжной.

«Даже сейчас, в период относительного мира, военные борются со сложным процессом регулирования фрагментов тысяч критических систем», пишет Адлер.

В целом боевые потери будут большими, чем во Второй мировой.

Адлер посоветовал американским властям развивать искусственный интеллект, роботизированные системы, квантовые технологии и 3D печать. Все это поможет привести армию в новое технологическое состояние.