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Экс-глава СБУ рассказал об украинской «империи» до Владивостока 

Газета.Ru и ещё 7 5 часов назад
Генерал рассказал об украинский «империи» до Владивостока
Фото: Reuters
Бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал об украинской "империи", которая якобы привнесла европейскую культуру и христианство на "евроазиатские пространства" до самого Владивостока. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Русь — метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на двух третях современной Украины. Это империя была, все остальные земли — Суздальская, Владимирская, Новгородская — это зависимые от метрополии земли, как во всех империях", — заявил генерал, добавив, что в XVII веке украинское влияние распространилось до Уссурийска и Владивостока и "прикрыло собой очень слабое Московское государство".

По мнению Смешко, после распада Советского Союза стране надо было взять название "Украина-Русь", которое бы верно отражало вклад украинцев в историю.
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В мире , Игорь Смешко , СБУ , Владивосток , Киев , Москва , Приморский Край , Уссурийск
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