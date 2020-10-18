Генерал рассказал об украинский «империи» до Владивостока

Бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал об украинской "империи", которая якобы привнесла европейскую культуру и христианство на "евроазиатские пространства" до самого Владивостока. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Русь — метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на двух третях современной Украины. Это империя была, все остальные земли — Суздальская, Владимирская, Новгородская — это зависимые от метрополии земли, как во всех империях", — заявил генерал, добавив, что в XVII веке украинское влияние распространилось до Уссурийска и Владивостока и "прикрыло собой очень слабое Московское государство".
По мнению Смешко, после распада Советского Союза стране надо было взять название "Украина-Русь", которое бы верно отражало вклад украинцев в историю.