Генерал рассказал об украинский «империи» до Владивостока

"Русь — метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на двух третях современной Украины. Это империя была, все остальные земли — Суздальская, Владимирская, Новгородская — это зависимые от метрополии земли, как во всех империях", — заявил генерал, добавив, что в XVII веке украинское влияние распространилось до Уссурийска и Владивостока и "прикрыло собой очень слабое Московское государство".