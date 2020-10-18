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Назван возможный сценарий Третьей мировой войны 

Ura.Ru 24 минуты назад
Назван возможный сценарий Третьей мировой войны
Фото: Википедия
Будущее межгосударственных войн, в частности Третьей мировой, включит в себя не только неядерные проявления насилия на суше, море и в воздухе, но также и конфликты в области космоса и киберпространства. Об этом заявил профессор по вопросам национальной безопасности Военно-морского колледжа США подполковник Уильям Адлер.

«В любой будущей войне противники вроде Китая, России и даже Северной Кореи подвергнут нападению внутренние территории США. Эти атаки включат в себя использование кибер-электромагнитного спектра», — рассказал изданию The National Interest Адлер.

При этом он напомнил о позиции начальника штаба армии США генерала Марка Милли, который считает, что в будущем уровни боевых потерь смогут конкурировать с показателями Второй мировой войной.
Наличие цифровых инструментов и относительная легкость доступа к целям позволят противникам развернуть наступательные операции на всех сетевых киберпространствах. Эти действия, по мнению Адлера, нарушат работу коммуникационных, финансовых и транспортных сетей, необходимых для восстановления всех национальных военных сил и средств. Поэтому подполковник призвал США переформировать армию и наделить ее высокообъемным потенциалом.
Ранее эксперты из Военно-исторического музея Дрездена рассказали, что считают Т-72 лучшим танком для Третьей мировой войны, передает телеканал 360. Военный политолог Владимир Богатырев подчеркнул, что по совокупности характеристик Т-72 превосходит зарубежные аналоги, уточняет радио Sputnik.
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В мире , Армия , Владимир Богатырев , Марк Милли , ИА Sputnik , Телеканал "360° Подмосковье"
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