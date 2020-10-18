Ереван сообщил об уничтожении двух дронов над Арменией

Девять азербайджанских беспилотников были сбиты в зоне нагорно-карабахского конфликта в воскресенье, из них два - над территорией Армении
. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Фото: Минобороны АрменииМинобороны Армении
"Азербайджан вновь нарушил гуманитарное перемирие и с утра начал наступление на северном направлении и был отброшен. Затем противник возобновил атаки на южном фронте. В очередной раз были использованы беспилотники. Девять беспилотных аппаратов были уничтожены, из них два - над территорией Арменией", - сказал Ованнисян.
Он также отметил, что бои продолжаются. Особенно упорные столкновения происходят на южном фронте.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11:00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, однако позднее режим перемирия был нарушен. 17 октября внешнеполитические ведомства Армении и Азербайджана объявили о договоренности начать новое гуманитарное перемирие с 00:00 по местному времени 18 октября (с 23:00 мск 17 октября).
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.