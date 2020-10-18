Ереван сообщил об уничтожении двух дронов над Арменией

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11:00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, однако позднее режим перемирия был нарушен. 17 октября внешнеполитические ведомства Армении и Азербайджана объявили о договоренности начать новое гуманитарное перемирие с 00:00 по местному времени 18 октября (с 23:00 мск 17 октября).