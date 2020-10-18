Армения предъявила новое обвинение Азербайджану

Министерство обороны Армении сообщило о новых обстрелах со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе. Огонь, по данным армянской стороны, велся как артиллерией, так и ракетами.
«В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении.., а также ракетный обстрел в южном направлении», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
Между тем, с 18 октября между Арменией и Азербайджаном действует достигнутое ранее перемирие.