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Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах 

Свободная пресса и ещё 17 1 час назад
Армения предъявила новое обвинение Азербайджану
Фото: РИА Новости
Министерство обороны Армении сообщило о новых обстрелах со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе. Огонь, по данным армянской стороны, велся как артиллерией, так и ракетами.

«В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении.., а также ракетный обстрел в южном направлении», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

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Между тем, с 18 октября между Арменией и Азербайджаном действует достигнутое ранее перемирие.
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В мире , Армия , Война, Карабах , Шушан Степанян , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , США , Франция
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