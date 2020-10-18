Армения предъявила новое обвинение Азербайджану

«В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении.., а также ракетный обстрел в южном направлении», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.