В окрестностях Степанакерта прогремел мощный взрыв 

На горе в окрестностях Степанакерта раздался сильный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
На возвышенности была видна вспышка, а затем пошел дым. Пока неизвестно, из чего велась стрельба и есть ли разрушения.
В небе над городом также услышали шум от беспилотника. ПВО Степанакерта выпустили по нему несколько залпов.
Ранее Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила об уничтожении двух БПЛА Вооруженных сил Азербайджана.
В субботу Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу в 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан начал наступление на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе — на границе с Ираном. В Баку обвинили Ереван в атаке на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях с использованием минометов и артиллерии.
Обострение конфликта
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в Москве. По итогам консультаций стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.