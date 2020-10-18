В окрестностях Степанакерта прогремел мощный взрыв 

На горе в окрестностях Степанакерта раздался сильный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.

На возвышенности была видна вспышка, а затем пошел дым. Пока неизвестно, из чего велась стрельба и есть ли разрушения.

В небе над городом также услышали шум от беспилотника. ПВО Степанакерта выпустили по нему несколько залпов.

Ранее Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила об уничтожении двух БПЛА Вооруженных сил Азербайджана

В субботу Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу в 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.

Армении Пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян заявила, что Азербайджан начал наступление на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе — на границе с Ираном . В Баку обвинили Ереван в атаке на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях с использованием минометов и артиллерии.

Обострение конфликта

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО ). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ . Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.