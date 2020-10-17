Стали известны подробности убийства учителя во Франции 

Глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар раскрыл подробности убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа . Его слова приводит Reuters

Преподаватель демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого отец одного из учеников записал и выложил в Сеть несколько видео, в которых назвал учителя "бандитом" и призвал его уволить.

Примечательно, что сводная сестра мужчины вступила в Исламское государство* в 2014 году.

Обезглавивший учителя подросток не знал жертву лично. Накануне убийства он приехал к школе, подходил к ученикам, просил их указать на преподавателя и расспрашивал о нем.

В свою очередь, родители школьников рассказали RT , как проходил урок по свободе слова, который вел погибший.

"Он попросил ребят-мусульман поднять руку и выйти из класса. Сын мне сказал, что это он сделал для того, чтобы не дискриминировать и не обидеть", — сообщил отец одного из учеников.

В пятницу вечером преступник отрезал голову учителю в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Нападавшего застрелили полицейские. Антитеррористический отдел прокуратуры подключился к расследованию, по делу задержали уже девять человек, включая и четверых родственников убийцы.

*Террористическая организация, запрещенная в России