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Стали известны подробности убийства учителя во Франции 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Стали известны подробности убийства учителя во Франции
Фото: AP Photo / Michel Euler
Глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар раскрыл подробности убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Его слова приводит Reuters.
Преподаватель демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого отец одного из учеников записал и выложил в Сеть несколько видео, в которых назвал учителя "бандитом" и призвал его уволить.
Примечательно, что сводная сестра мужчины вступила в Исламское государство* в 2014 году.
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Обезглавивший учителя подросток не знал жертву лично. Накануне убийства он приехал к школе, подходил к ученикам, просил их указать на преподавателя и расспрашивал о нем.
В свою очередь, родители школьников рассказали RT, как проходил урок по свободе слова, который вел погибший.

"Он попросил ребят-мусульман поднять руку и выйти из класса. Сын мне сказал, что это он сделал для того, чтобы не дискриминировать и не обидеть", — сообщил отец одного из учеников.

В пятницу вечером преступник отрезал голову учителю в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Нападавшего застрелили полицейские. Антитеррористический отдел прокуратуры подключился к расследованию, по делу задержали уже девять человек, включая и четверых родственников убийцы.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Комментарии 4
В мире , Происшествия , Эммануэль Макрон , Генпрокуратура РФ , Reuters , Париж , Франция
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