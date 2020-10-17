В НКР заявили о готовности соблюдать перемирие 

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил, что в ней готовы соблюдать условия перемирия, достигнутого между Арменией и Азербайджаном.
«Мы приветствуем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ Армении по прекращению огня в зоне… конфликта и для снижения напряжённости», — приводит РИА Новости сообщение МИД НКР.
Отмечается, что там подтверждают готовность соблюдать условия прекращения огня по гуманитарным соображениям на взаимной основе.
Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку объявят в зоне карабахского конфликта гуманитарное перемирие 18 октября с 00:00 по местному времени. Азербайджан подтвердил эту информацию.