Ереван и Баку достигли новой договоренности по Карабаху

"Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени, 18-го октября (23:00 мск 17 октября — прим. ТАСС). Данное решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-го октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-го октября 2020 г. и в соответствии с Московским заявлением от 10-го октября 2020 г. ", — говорится в сообщении МИД.