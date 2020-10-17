Ереван и Баку достигли новой договоренности по Карабаху

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Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в Карабахе 

ТАСС 53 минуты назад
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Фото: РИА Новости
Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 18 октября. Об этом в субботу говорится в сообщении МИД Армении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени, 18-го октября (23:00 мск 17 октября — прим. ТАСС). Данное решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-го октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-го октября 2020 г. и в соответствии с Московским заявлением от 10-го октября 2020 г. ", — говорится в сообщении МИД.

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В мире , Война, Карабах , МИД , ИТАР-ТАСС
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